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Başkan Yüksel Ergene'yi karış karış dolaşarak sorunları dinliyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar ve esnafı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

04.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:23Başkan Yüksel Ergene'yi karış karış dolaşarak sorunları dinliyor
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar ve esnafı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

Ergene'de mahalle ziyaretlerini sürdüren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Ergene Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi esnafı ve vatandaşları ile bir araya geldi. Cumhuriyet mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yüksel samimi bir ortamda vatandaşlar ile bol bol sohbet etti.

Misafirperverliklerinden dolayı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine teşekkürlerini ileten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, göreve gelir gelmez Cumhuriyet Mahallemizin en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Toprak yollarımıza 60 bin metrekare parke taş yol ve 4 bin 717 metre soğuk asfalt dökerek vatandaşlarımızı yol hizmetiyle tanıştırdık. İhtiyaç duyulan yerlerde parke taş onarımı ve yeni kaldırımlar yaptık. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için yeni sosyal alanlar oluşturarak Cumhuriyet Mahallesi Parkı, Demirbaba Parkı, Üçgen Park, 1328. Sokak, 1333. Sokak 96. Sokak ve 22. Caddeye yeni parklar yaptık. Yine vatandaşlarımızın düğün merasimlerini yapmaları için Cumhuriyet Mahallemizde açık düğün alanı projemizi hayata geçirdik. Mahalle muhtarımıza daha iyi şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesi adına yeni bir muhtarlık binası yaptık ve muhtarlık binamızın yanında Cumhuriyet mahallemizdeki saygı değer vatandaşlarımız için ucuza ekmek alabilecekleri halk ekmek satış noktamızı hizmete sunduk. Cumhuriyet mahallemizde ibadethanelerimize ve okullarımıza da çeşitli hizmetlerde bulunurken Abdulkadir Geylani Cami'ine cami cemaatimizi yağıştan korunma amaçlı ek korumalık yapıldı. Mahallemizde ihtiyaç duyulan alanlarda yağmur suyu hattı yapıldı" dedi.

Ergene'de yaşayan vatandaşların her zaman en iyisine layık olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergeneye yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ile fark oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Ergene'de başarılı olmamızın sırrı sevgiden geçiyor. Değerli Ergeneli vatandaşlarımızdan aldığımız sevgi ile daha da başarılı olacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Güncel

Kaynak: İHA

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