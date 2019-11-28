Haberler » Güncel » Başkan Yüksel hastalara moral ziyaretinde bulundu - Haber

Başkan Yüksel hastalara moral ziyaretinde bulundu

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bölgede bulunan hastanelerde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:08Başkan Yüksel hastalara moral ziyaretinde bulundu
Belediye Başkanı Rasim Yüksel bölgede bulunan hastanelerde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi ve Çorlu'da ki hastanelerde yatmakta olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olduk dileklerinde bulundu. Vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgiler alan Başkan Yüksel hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızın yanında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışımızla bu zor günlerinde onları yalnız bırakmıyoruz. Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça bölgemizde bulunan hastanelerde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret edip kendilerine moral veriyoruz. Hastanelerimizde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Hastane ortamında hatırlandıkları için çok memnun olan hastalar ve hasta yakınları böyle bir ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederek Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkürlerini ilettiler. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 Antalya'daki deniz paraşütü kazasına ilişkin davanın sanıklarına tahliye
14:42 Erdoğan: "Pensilvanya'daki olay bir projedir.
14:41 Tunceli'den Avrupa'ya organik oyuncak bebek ihracatı
14:37 Toroslar'daki parklarda ağaçlar budandı
14:36 Van'da vektörle mücadele çalışması
14:34 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:43:59