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Başkan Yüksel, ilkokuldaki sıra arkadaşının nikahını kıydı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Atalar'daki Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu yıllarından sıra arkadaşı olan Kerim Türkmen ve Gizem Doğan'ın nikahlarını kıyarak, mutluluklarını paylaştı.

26.08.2019 17:08 Başkan Yüksel, ilkokuldaki sıra arkadaşının nikahını kıydı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Atalar'daki Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu yıllarından sıra arkadaşı olan Kerim Türkmen ve Gizem Doğan'ın nikahlarını kıyarak, mutluluklarını paylaştı.

Başkan Gökhan Yüksel, çok sayıda davetlinin katıldığı Kartal Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul yıllarından sıra arkadaşı olan Kerim Türkmen ve Gizem Doğan'ın nikahlarını kıyarak, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Yüksel, "Yeni kurmuş olduğunuz yuvanızda bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum. Yarınlara dair; vatanına milletine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yeni nesiller yetiştireceğinize olan inancımla mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra evlilik cüzdanını Gizem Doğan'a teslim ederek çifti tebrik etti. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Gizem Doğan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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