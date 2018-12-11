Başkan Yüksel Kafe Açılışına Katıldı

Diyarbakır
'ın Bismil
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, davet edildiği bir iş yerinin açılış törenine katılarak, kurdelesini kesti.
Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih
Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya
ile birlikte Altıok Mahallesi'nde hizmete giren kafenin açılışına katıldı. Okunan duaların ardından konuşma yapan Yüksel, "Birazdan hizmete açılacak bu işyerimizin sahiplerine bereketli boz kazançlar getirmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diyerek, kurdeleyi kesti. - DİYARBAKIR
Süleyman Yüksel,Bismil,Diyarbakır
11 Aralık 2018 Salı 12:04