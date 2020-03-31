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Başkan Yüksel, maaşını başlatılan kampanyaya bağışladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, nisan ayı maaşını Ergene Belediyesince korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan kampanyaya bağışladı.

31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
Başkan Yüksel, maaşını başlatılan kampanyaya bağışladı
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, nisan ayı maaşını Ergene Belediyesince korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Büyük bir vefa örneği gösteren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'de korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Nisan ayı maaşını Ergene'de başlatılan kampanyaya bağışladı.

Ergene'de kendisini halka hizmet etmeye adadığını ifade eden Başkan Yüksel, "Sevgi kenti Ergenemizde korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bu zor süreçte evlerine sıcak yemeklerini teslim ederek yanlarında oluyoruz. Biz birlikte güçlüyüz ve hep birlikte başaracağız. Gerek belediyemiz tarafından oluşturulan ekipler gerekse kaymakamlığımız ile birlikte hareket ederek halkımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini oluşturduğumuz bu güzel ilçemizde Ergene Belediye Başkanlığı kimliğimin yanı sıra siz çok kıymetli büyüklerimin bir evladı olarak Nisan ayı Belediye Başkanlığı maaşımı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bağışlıyorum" dedi.

Ergene'de her zaman halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz diyen Başkan Yüksel, "Bugün çok farklı bir durumla karşı karşıyayız tüm vatandaşlarımızdan, sanayicimizden, esnaflarımızdan imkanları doğrultusunda bu destek kampanyasına katkıda bulunmalarını, ihtiyaçlı ailelere yardım elini uzatarak bu zor günleri hep birlikte millet olarak aşacağımızı umuyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Yüksel, Güncel
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