Haberler » Güncel » Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi - Haber

Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'nin Paşaköy Mahallesi ile Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey Beldesi arasında bulunan bağlantı yolunda yapımı tamamlanan beton yol çalışmasını yerinde inceledi.

26.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50 Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'nin Mahallesi ile Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey Beldesi arasında bulunan bağlantı yolunda yapımı tamamlanan beton yol çalışmasını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergene ilçesi Paşaköy Mahallesi ve Ahmetbey arasında bulunan 2 bin 700 metrelik Silindirle Sıkıştırılmış Beton yol (SSB) yapım çalışması tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tamamlanan yol çalışmasını kontrol etti. Başkan Yüksel'e Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ve Ergene Belediye Meclis Üyesi Servet Yıldız'da eşlik etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bağlantı yolunun Ergene halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çamursuz, sıkıntısız ve uzun ömürlü bir yol haline dönüştürülen Paşaköy ve Ahmetbey arasındaki bağlantı yolunda yapılan çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Halkımızın yaşam şartlarını en iyi seviyelere taşımak için Büyükşehir Belediyemiz ile gece gündüz çalışıyoruz. Bu kısımda yapılan yol çalışması ile Ergenemizde bozuk olan bir yolumuzu daha çözüme kavuşturduk. Ergenemizde hava koşullarının el verdiği süresince yol çalışmalarımız devam edecektir, nasıl ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bozuk olan yollarımızı asfaltladık bundan sonrada ihtiyaç duyulan diğer yollarımızı, sokaklarımızı asfaltlayacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler Ergene'de asfaltlanmadık yol kalmayacak sözümüzün arkasındayız" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Tekirdağ, Paşaköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Bursa'da konferans verdi - Haber
16:18   Bakan Kasapoğlu, Taksim Spor Kulübünü ziyaret etti - Haber
16:17   Baltalı ve bıçaklı kavganın sanığı: Eşimi benden kimse alamaz - Haber
16:17   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
16:12   Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için... - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:18:37