Başkan Yüksel, "Vatandaşımız Ne İstiyorsa Onu Yapıyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 12:40



04 Aralık 2018 Salı 12:40

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa bizlerden ne isteniyorsa bizler de vatandaşımıza onu yapıyoruz. Sizlere hizmet etmek benim en birinci vazifem" dedi.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün Misinli Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yüksel, "Ergene'de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Ergene'de 17 mahallemize de farklı hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.Yüksel, "Misinli Mahallemizde meydan ve park düzenlemesinde bulunduk. Camimizin bakım ve tamiratını yaptık. Düğün salonumuzun yolunu ve içini yeniledik. Sağlık ocağının bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Okullarımıza destekte bulunduk. Daha bunlar gibi birçok hizmet çalışması yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa bizlerden ne isteniyorsa bizler de vatandaşımıza onu yapıyoruz. Sizlere hizmet etmek benim en birinci vazifem" ifadelerini kaydetti.Başkan Yüksel'in ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Ergene Belediyesinin Misinli Mahallesi'ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ