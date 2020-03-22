Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek

Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek Tekirdağ'ın Ergene ilçesi belediye başkanı Rasim Yüksel ikamet ettiği Velimeşe Mahallesi'ndeki komşuları ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

22.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:50
Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesi belediye başkanı Rasim Yüksel ikamet ettiği Velimeşe Mahallesi'ndeki komşuları ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Sağlık çalışanlarını destekleyen Başkan Yüksel vatandaşları da İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusuna riayet etmeye davet etti.
Eşi Ayten Yüksel ile birlikte evinin balkonuna çıkan ve komşuları ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışlayan Başkan Yüksel, "Sağlık çalışanlarımıza komşularımızla birlikte destek olduk. Tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın genelgesini gören vardır, görmeyen vardır. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuya duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske kullanmalarını tavsiye ediyorum diyen Başkan Yüksel, "Bana bir şey olmaz mantığı ile hareket eden vatandaşlarımız da var. Bu düşünceden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle virüsün nereden ne zaman geleceği belli olmaz. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Biz Ergene Belediyesi olarak her yeri dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz. Yine vatandaşlarımız bize bildirirlerse ekiplerimiz hazır talep edilen yere gönderiyor ve dezenfekte işlemini yaptırıyoruz. Tüm komşularımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Rasim Yüksel, Tekirdağ, Velimeşe, Ergene, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüse karşı sigarayı bırakma önerisi Açıklaması - Haberler Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu - Haberler Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler Korona virüs tehdidine rağmen Avrupa için karanfil üretiyorlar - Haberler Niğde'de yaşlılara ve bebeği olan ailelere Koronavirüs hizmeti başladı - Haberler Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Loading