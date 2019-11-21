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Başkan Yüksel yaralı askeri ziyaret etti

Tekirdağ Ergene ilçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Hatay Reyhanlı'da vatani görevini yaparken meydana gelen araç kazasında yaralanan piyade er Can Kara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

21.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:52Başkan Yüksel yaralı askeri ziyaret etti
Tekirdağ Ergene ilçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Hatay 'da vatani görevini yaparken meydana gelen araç kazasında yaralanan piyade er Can Kara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatani görevini yaptığı sırada Hatay Reyhanlı'da 24 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden piyade er Can Kara'yı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ziyaret ederek kendisine acil şifalar dileklerinde bulundu. Ziyarette CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy da yer aldı.

Ankara'da hastanedeki tedavisinin ardından Ulaş Mahallesi'ndeki baba ocağında tedavisi devam eden yaralı asker piyade er Can Kara'nın sağlık durumu hakkında bilgiler alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Cennet vatanımıza göz diken iç ve dış düşmanlara karşı canını feda eden aziz şehitlerimiz ve vatan uğrunda savaşıp uzuvlarını kaybeden gazilerimiz sayesinde bugün rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimiz ülkemizin sigortasıdır. Eli öpülesi analarımızın besleyip büyüttüğü, tırnağına bile zarar gelmesine kıyamadığı, canından can kattığı, ciğerparelerini vatanına kurban adadığı yiğitlerimiz ülkemizin göz bebeğidir. İşte bu yiğitlerin bir parçası olan Ergeneli kardeşimiz Can Kara'yı alnından öpüyorum. Can Kara kardeşimizin nezdinde bütün şehitlerimizi şükranla yad ederek kahraman gazilerimize ve yaralı askerlerimize Allah'tan şifalar dilerim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden yaralı asker Can Kara da en kısa sürede iyileşerek silah arkadaşlarının yanında olmak istediğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Reyhanlı, Can Kara, Güncel

Kaynak: İHA

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