Haberler » Güncel » Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti - Haber

Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.

09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:25Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Afyonkarahisar merkezde eğitim-öğretim veren Ayşegül Arsoy ilkokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sınıflara ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Zeybek, öğrencilerle sohbet ederek oyuncak dağıttı.

Yoğun belediye mesaisine kısa bir ara veren Başkan Zeybek, minik öğrencilerle bir araya gelmesinin kendisini dinlendirdiğini dile getirdi. Başkan Zeybek, "Ayşegül Arsoy İlkokulunda minik yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarımızın o yaşama sevinci heyecanı coşkusu bizim bu millete hizmet etme duygumuzu daha çok perçinliyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42 Kışa Hazırlık Panayırı büyük ilgi gördü
13:42 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
13:41 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de
13:41 Antalya ekonomik işbirliği teşkilatı'nın dönem başkanlığı türkiye'de
13:41 İzmir anne ve baba, sünnet düğünündeki görüntüler için dansözleri suçladı
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:42:37