Başkan Zihni Şahin'den Arıcılar Birliğine Övgü

Türkiye Arıcılar Birliği tarafından 'sektöre katkı' ödülü verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Halkımız üreticiden sağlıklı, kaliteli, güvenilir ürün istiyor. Samsunlu arıcılar bu konuda kendilerini ispatladı" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliğini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Burada, Türkiye Arıcılar Birliği tarafından sektöre katkılarından dolayı verilen 'Uluslararası Katılımlı Türkiye Arıcılık Ödülü'nü alan Başkan Zihni Şahin, "Halkımız üreticiden sağlıklı, kaliteli, güvenilir ürün istiyor" uyarısında bulundu.Samsunlu arıcılara övgüSamsun'da olduğu gibi Türkiye genelinde arıcılık sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Zihni Şahin, "Sizlerin de ilimizde arıcılıkla ilgili böylesine bir birliktelik ortaya koymanız takdire şayan. Bu şekilde olursa sonuç alınır. Yoksa herkes ben kendimi kurtarayım da ne olursa olsun derse yol alınamaz. Bir elin nesi var iki elin sesi var, birlikten her zaman kuvvet doğar" diye konuştu."Düzgün üretim çok önemli"Arıcılık sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Sağlıklı gıda üretiminde sizin gibi böylesine hareket edilirse iyi sonuçlar alınır. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlar. Sağlıklı, kaliteli, güvenilir üretim istiyor herkes. Sizler bu dayanışmanın içerisindeyken bu sektöre kimsenin zararı dokunamaz. Geçmişte bazı yerlerde bal üretilen yerlerde farklı şeyler duyuyorduk ve endişe ediyorduk. Bu nedenle düzgün üretim yapmak, örneğin kesinlikle bala hile katmamak çok önemli. İşine ihanet etmeyene işi de ihanet etmez. Hiç kimse yaptığı işi küçümsememeli. Arıcılık her geçen gün gelişiyor. Sizleri kutluyorum, Allah helalinden kazanç versin" ifadelerini kullandı.Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan da Başkan Zihni Şahin'e sektöre desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Genel Merkezin gönderdiği ödülü sundu. Çok sayıda üreticinin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Vatansever ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de Başkan Zihni Şahin'e eşlik etti. - SAMSUN