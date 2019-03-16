Başkan Zihni Şahin'den Çiftçiye 'Alım' Garantisi

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ilçe merkezine en uzak 2 mahalle olan Yeşiltepe ve Özören'de halkla buluştu. Şahin, çiftçiye, "Ürününüz elinizde kalmayacak" garantisi verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında bu kez, ilçe merkezine en uzak noktalarda bulunan Yeşiltepe ve Özören Mahallelerinde halka buluştu. Çoğunluğun geçim kaynağının tarım olduğu bölgede Zihni Şahin, "Hiçbir üreticimizin, ürünümüz elimizde kalacak, endişesi olmayacak" dedi.Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Yeşiltepe ve Özören Mahallelerinde seçim çalışmasında bulundu. Her 2 mahallede de halkın yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Şahin, "Cumhur İttifakı yine yollarda. Seçimler yaklaştıkça çalışmalarımızı hızlandırıyor, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Atakum'a en uzak mahallelerimizden olan Yeşiltepe ve Özören'de milletimizle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.Birlikte yönetim, şeffaflıkYaptığı konuşmalarda 'birlikte yönetim' vaadi üzerinde duran Başkan Zihni Şahin, "Atakum, hedefleriyle bölgenin çekim merkezi olacaktır. Hedeflerimizi birlikte yönetim, şeffaflık ve ortak akıl ile başaracağız. Atakum için; sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Bunun için mahalle toplantılarımızı sadece şimdiki dönemde değil önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sık sık yaptığımızı göreceksiniz. Sizlerle daima temas halinde olacağız" şeklinde konuştu."Üreticimizin ürünü elde kalmayacak"Zihni Şahin, 'köy' statüsünde iken Bütünşehir Yasası ile birlikte mahalle olan ve halkın halen tarım ile uğraştığı Yeşiltepe ve Özören'de yaptığı konuşmalarda, özellikle tarım ve hayvancılık ile ilgili projelerini anlattı. Şahin, "Üreticimizin ürünü elinde kalmayacak. Alım garantili sözleşmeli ürün modeli uygulamamız ile üreticimizin ürününü alacağız. Organik tarımı destekleyeceğiz ve otoparklı semt pazarları kuracağız. Tarım ve hayvancılığı teşvik edip destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı."Canlı hayvan pazarı kurulacak"Atakum'a modern bir 'canlı hayvan pazarı' kuracaklarını da belirten Zihni Şahin, "Üreticilerimizin süt, yoğurt tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesini destekleyeceğiz. Üreticimiz bu projelerimizle daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. 2014 yılında mahalle olan tüm köylerimizin yol ve ulaşım eksikliklerini tamamlayacağız" açıklamasında bulundu. - SAMSUN