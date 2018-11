Başkan Zihni Şahin: "Vizyonumuz, Samsunlular İçin"

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46



Hafta sonu birbirinden yoğun program ve çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , "Ortaya koyduğumuz vizyon, Samsun ve Samsunlular içindir. Yeni projelerimizi Samsun için hayata geçiriyoruz" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, halkla buluşmaya ve devam eden proje ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Hafta sonu ilk olarak Kadına Şiddete Hayır yürüyüşüne katılan Başkan Zihni Şahin, Samsunspor 'un kritik Haccettepe müsabakasını da izledi. Başkan Şahin ayrıca belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi kapsamında sendika temsilcileri ile görüşmeler yaptı, TÜYAP'ta düzenlenen 3'üncü Samsun Gıda Fuarı'nı ziyaret etti."Güzelliğin, iyiliğin, barışın simgesi kadınlarımız"25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü'nde Samsun'da düzenlenen yürüyüşe katılan Başkan Zihni Şahin, "Halkımızla bir ve beraber olmaya devam ediyoruz. Her yerde olduğu gibi bu anlamlı günde de kadınlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Kadınlarımızın şiddetin öznesi değil, güzelliğin, hoşgörünün, iyiliğin ve barışın simgesi olması gerektiğine inandık, daima bunu savunduk. Yalnızca 25 Kasım'da değil her gün yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi."Samsunspor için ne gerekiyorsa yapılacak"1. Lig yolunda pazar günü Hacettepespor 'u ağırlayan Samsunspor'a destek olmak için 19 Mayıs Stadyumu'ndaki yerini alan Başkan Zihni Şahin, "Galibiyet ile şampiyonluk yolunda ilerleyen Samsunspor'umuzu yürekten kutluyorum. Samsunspor'umuz bugün emin ellerdedir. Bizler de her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Özellikle tesisleşme yolunda kulübümüze büyük imkanlar sağlanacaktır. Samsunspor'umuzu yeniden tarihi başarılara imza atacağı günlere ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapılacak. Yüksel Yıldırım İsmail Uyanık , yöneticilerimiz, teknik adam ve futbolcularımızı bu büyük mücadeleleri için kutluyor, onları asla yalnız bırakmayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.1,5 milyar liralık projelerBaşkan Zihni Şahin, yoğun bir tempoda devam eden çalışmalarıyla ilgili ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Samsunumuz için başlayan projeleri tamamladık, devam edenlerin ise sıkı takipçisiyiz. Ayrıca yeni projeler şehrimiz için hayat bulmaya devam ediyor. Yürüttüğümüz projelerimizin sayısı 200'ü aştı. 1,5 milyar lira tutarındaki projelerimizin bir an önce tamamlanması için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Samsunumuz için yeni projelerde hayata geçireceğiz. Görev aldığım 6 aylık süre boyunca vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Bunu ortak akıl ve gönül belediyeciliği ile birleştirerek yaptık. Samsunumuzun bu anlayış ve vizyonumuza sahip çıktığını gördük. Mutlu olduk. Tarım A.Ş.'nin kurulması, tarımsal sanayi, kırsal kalkınma, turizm alanlarındaki planlamalarımız ve projelerimiz, daha çok yatırım, üretim ve istihdam yolunda atılan dev adımlardır. Kentsel Dönüşüm , Akıllı Kent ve Ulaşım Sistemleri ile kamuoyuna açıkladığımız 2 milyon metrekarelik Kuzey Park projemiz, Samsun'a vizyon katacak. Yeni organize sanayi bölgesi ( OSB ), katlı otoparklar, Millet Kıraathaneleri, millet bahçeleri, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, alt yapı ve yol çalışmaları önceliğimiz olarak belirlenen ve çalışmaları devam eden projelerimiz.""Halkımızın emrinde olmaya devam""Halkımızın emrinde olmaya devam" diyen Şahin şunları kaydetti:"Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı için ortaya koyduğumuz hedeflerimizin halkımız tarafından kabul görmesinin mutluluğu içerisindeyim. Gülsan Sanayi Sitesi esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Parkomat uygulamalarını tartışmaya açtık, bazı bölgelerde kaldırdık. Başta su olmak üzere çeşitli alanlarda yapacağımız indirimlerle yine halkımızın emrinde olmayı sürdüreceğiz. Uygulamaya koyduğumuz Sıfır Atık Projesi'ni de çok önemsiyoruz. Tamamlanan yaklaşık 500 kilometrelik yollar da halkımızın hizmetine sunuldu. Herkesin bilmesini isterim ki, bizim vizyonunumuz şu ya da bu kişi için değil, Samsunumuz ve tüm hemşehrilerimiz için olmuştur. Halkımıza teşekkür borçluyum. Bunu her zaman, her yerde söyledim. Bir kez daha vatandaşlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." - SAMSUN