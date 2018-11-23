Başkan Zolan, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zolan, mesajında, insanlığın var oluşundan bu yana toplumlarda en değerli meslek olan öğretmenliğin tarihin en eski ve en saygıdeğer mesleklerinden biri olduğunu ifade etti.
Vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek için bir ömür çalışan öğretmenlerin büyük bir sorumluluğu yerine getirdiklerine işaret eden Zolan, şunları kaydetti:
"Bizlere düşen en önemli görev ise öğretmenlerimize gereken saygı ve değeri vermektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla beraber güçlü bir Türkiye
için çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ülkemizi daha da ileriye götürecek yegane umutlarımızdır. Görevlerin en kutsalını yerine getiren, Denizli'mizin ve güzel ülkemizin tüm kurumlarında mesleklerini ifa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, şahadet şerbeti içmiş ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum."
Osman Zolan,Denizli