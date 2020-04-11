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Başkan Zolan: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili paniğe gerek yok"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.

11.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:06
Başkan Zolan:
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi ekipler oluşturdu. Tüm ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayabilecekleri ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) "185 Çağrı Merkezi" kesintisiz hizmetlerini sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi personellerimizin de olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların, ekmek, tıbbi malzeme gibi sokağa çıkma yasağı kararının izin verdiği ölçüde ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de mahallelerde sürdürülen ekmek dağıtımına yardımcı oluyor.

"Görev başında olan herkese teşekkür ediyor, her birini yürekten alkışlıyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile Denizlililerin yanında olduğunu belirtti. Başkan Zolan, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz, itfaiye ve zabıta birimlerimiz, Büyükşehir DESKİ ve diğer tüm ekiplerimiz ile birlikte görevimizin başındayız. Vatandaşımızın sorun yaşamaması için her türlü önlemi aldık. Lütfen dışarı çıkmayın. Tüm ihtiyaçlarınız için 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattımızı arayabilirsiniz. Bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Başta sağlık çalışanları olmak üzere görev başında olan herkese teşekkür ediyor, her birini yürekten alkışlıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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