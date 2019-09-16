Haberler » Güncel » Haber

Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

16.09.2019 15:36Başkan Zorlu, kadın meclis üyeleri ile buluştu
Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Ermenek Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Zorlu, Ermenek Belediyesi Turkuaz Mesire Alanında gerçekleşen programda Ermenek Belediyesi Kadın Meclisi Üyelerinin sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

İlçede özellikle kadınlar için yapılabilecek faaliyetleri kadın meclis üyeleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunan Zorlu, "Bir milletin uygarlık seviyesi o milletin kadınlarının yaşam şartlarından anlaşılır." diyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Program Ermenek Barajında yapılan tekne turu ile son buldu.

Atilla Zorlu, Ermenek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:43 Edremit'te Avrupa Hareketlilik Haftası
15:43 Maden şirketi işçilerinin alacak eylemi
15:42 Çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladılar
15:42 Antalya'da dolandırıcılık operasyonu
15:42 Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri
15:41 Gaziantep park kavgasında ölen 3 kardeş ve eniştelerinden geriye bu fotoğraf kaldı
15:41 SEDAŞ ekipleri Sapanca Gölünde bakım yaptı