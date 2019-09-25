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Başkan Zorlu mahalle toplantılarına devam ediyor

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, beraberinde birim amirleri ile birlikte Değirmenlik Mahallesi'nde mahalle sakiniyle bir araya geldi.

25.09.2019 12:20Başkan Zorlu mahalle toplantılarına devam ediyor
Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, beraberinde birim amirleri ile birlikte Değirmenlik Mahallesi'nde mahalle sakiniyle bir araya geldi.

Değirmenlik Mahallesi sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Zorlu, mahallede sorunları yerinde tespit ederek, yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Seçim sürecinden sonra başlattıkları gezici başkanlık ofisi uygulamasının halkın ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde katkısının zamanla daha iyi fark edileceğini belirten Zorlu, bu tür faaliyetlerin mahalle muhtarları ile koordinasyonun devamlı surette süreceğini de sözlerine ekledi.

Atilla Zorlu, Ermenek, Güncel

Kaynak: AA

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