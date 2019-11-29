Haberler » Güncel » Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi - Haber

Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.

29.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:20Başkan Zorluoğlu, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.
Zorluoğlu, Millet Bahçesinin Trabzon için çok önemli bir kazanım olacağını belirterek, "Yapım çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2020 yılının ikinci yarısında bu alan mega bir park olarak halkımızın hizmetine açılacak." dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi ve çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Burada herkesin yapabileceği, dinlenebileceği, çocukların kendilerine has alanlarda keyifle vakit geçirebileceği alanlar tesis edilecek. Millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları halkımıza hizmet verecek. Şehrimizin ve halkımızın menfaati için projeye eklenen kapalı otopark ziyaretçilerin konforunu arttıracak. Millet Bahçesini herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi
17:22 Almanya'da "küresel iklim grevi" gösterisi
17:22 İçişleri Bakanlığı: "Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
17:22 Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü
17:17 ANASAM Söyleşileri "Ekonomi Güvenliği" ile başladı
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:23:52