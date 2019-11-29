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Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

29.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:03Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Millet Bahçesinin Trabzon için çok önemli bir kazanım olacağını kaydeden Zorluoğlu, "Yapım çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2020 yılının ikinci yarısında bu alan mega bir park olarak halkımızın hizmetine açılacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi ve çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Herkesin yapabileceği, dinlenebileceği, çocukların kendilerine has alanlarda keyifle vakit geçirebileceği alanlar burada tesis edilecek. Millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları halkımıza hizmet verecek. Şehrimizin ve halkımızın menfaati için projeye eklenen kapalı otopark ziyaretçilerin konforunu arttıracak. Millet bahçesini herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu. - TRABZON

Millet Bahçeleri, Murat Zorluoğlu, Avni Aker Stadı, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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