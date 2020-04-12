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Başkan Zorluoğlu'ndan Trabzon halkına teşekkür

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Trabzon halkına teşekkür etti.

12.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Başkan Zorluoğlu'ndan Trabzon halkına teşekkür
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Trabzon halkına teşekkür etti.
Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon halkının sokağa çıkma yasağına riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Trabzon'un, devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü bir şehir olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız ve genelge ile istisna tutulan iş kollarımız haricinde sokağa çıkma yasağına riayet edilmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yasağın başladığı andan itibaren her alanda görevimizin başındayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Yine en önemli görevlerimiz arasında gördüğümüz sahipsiz canlarımızı besleme çalışmalarına 18 ilçede yoğun şekilde devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı için fırınlarda hijyen denetiminde bulunuyor. Biz büyük bir özveri ile çalışırken, sokağa çıkma yasağına uyan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci el ele vererek bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel
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