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Başkana kızıp eşinin bahçesine zarar verdiler

Karabük'ün Yenice ilçesinde Belediye ekipleri tarafından yapılan budama çalışmalarına kızan kişi yada kişiler Başkan Zeki Çaylı'nın eşinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarına zarar verdi.

03.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:58Başkana kızıp eşinin bahçesine zarar verdiler
'ün ilçesinde Belediye ekipleri tarafından yapılan budama çalışmalarına kızan kişi yada kişiler Başkan Zeki Çaylı'nın eşinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarına zarar verdi. Başkan Çaylı, yaşanan olarak kızarak tepki gösterdi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, sosyal medya hesabından bahçenin fotoğraflarını paylaşarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Başkan Çaylı, yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bir süredir belediyemiz ekipleri, merkez ve mahallelerimizde kaldırım ve yol güzergahlarındaki ağaç dallarını budamakta, zaman zaman da ömrünü dolduran ağaçları kesmektedir. Bu hizmetimizin niteliğini ve niceliğini anlayamayan bazı akıl fukaraları, eşim Azize Çaylı'ya ait Fatih Mahallesi'nde bulunan bahçedeki dut ve ceviz ağaçlarını kasıtlı bir şekilde kesmişlerdir. Bunu yapan kişi yada kişileri Yüce Allah'ımızın adaletine havale ediyoruz. Bu aklı evvellerin verdiği zarar beni ve ekibimizin hizmet aşkını kıramayacaktır. Bize zarar vermek isteyen akıl fukaraları güya bizi yıldırmak istemekte ve kendilerine göre bu dut ve ceviz ağaçlarını keserek bize gözdağı vereceklerini sanmaktadırlar. Bu zavallılar şunu iyi bilsin ki, Zeki Çaylı ve ekibi, her olumsuzluğun karşısında dik duracak, adam gibi duracak güce ve dirayete sahiptirler. Bu tür olumsuzluklardan biz güçlenerek çıkmaktayız. Hizmet aşkımız daha da çok artmaktadır. Biz, her zaman her vakit Yenice'nin saygıdeğer halkına hizmeti ibadet saydık, saymaya devam edeceğiz. Çünkü biz hep söyledik, yine söyleyelim birlikte Yeniceyiz .Ağaçlarımızı bilinçli bir şekilde hainler kesebilir, ama asla içimizdeki Yenice ve saygıdeğer Yenice insanının sevgisini azaltamaz. Ağaçlarımızı bilinçli şekilde kesen bu mahlukları önce Allah'ımıza sonra da Yenice halkının vicdanlarına havale ediyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Zeki Çaylı, Karabük, Yenice, Çaylı, Güncel

Kaynak: İHA

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