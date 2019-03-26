Başkana Sürpriz Yapan Paramotorcu, Türbülansa Yakalandı

Kaynak: DHA

TOKAT'ta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na havadan paramotor ile pankart açarak destek vermek isteyen Türk Hava Sporları Tokat İl Temsilcisi Serdar Saçtı, türbülans nedeni ile zor anlar yaşayarak sert bir iniş gerçekleştirdi.Tokat'ta yeniden başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun seçim çalışması yaptığı eski meydan civarındaki esnaf ziyareti sırasında milli sporcu Serdar Saçtı, paramotor ile sürpriz yaptı. Başkana havadan pankart açarak destek veren Saçtı, türbülans nedeni ile fazla uçamayınca dengesini kaybederek alana sert bir şekilde iniş yaptı.Başkan Eroğlu'na sürpriz yapmak için uçtuğunu ama havadaki türbülans nedeniyle inişinin hızlı olduğunu söyleyen Serdar Saçtı, "Başkanımıza sürpriz yapmak istedim bugün. Pankartını yaptırdık. Paramotorla uçuş yaptım. Bugün biraz hava akımı vardı ama başkanım için uçmam gerekiyordu" dedi.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Serdar kardeşimiz bize bir sürpriz yaptı. Bizim de yeni haberimiz oldu. Kendisi profesyonel bir şekilde uçan, Tokat semalarında zaman zaman seyahat eden bir kardeşimiz. Bize sürpriz oldu. Baktık yukarıda turunculu mavili bir yazı var. Aşağı doğru indikçe baktım kendi resmimi gördüm. Ardından altında da 'Tokat için hız kesme' sözünü görünce zaten meydan da geziyorduk hızlı bir şekilde buraya geldik ve kendisini karşıladık. Ben öncelikle bana yaptığı bu jestten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.- Tokat