Haberler » Güncel » Başkandan Cumhurbaşkanına ikram - Haber

Başkandan Cumhurbaşkanına ikram

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir kez daha gündeme getirilen Kayseri'nin lezzetleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından Ankara'ya da taşındı.

20.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:51Başkandan Cumhurbaşkanına ikram
Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir kez daha gündeme getirilen Kayseri'nin lezzetleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından 'ya da taşındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde pastırma ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağını ve bu mutfağın en leziz ürünlerini her fırsatta tanıtmaya devam ediyor. Geçen hafta düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile dünyaya tanıtılması için önemli bir adımın atıldığı Kayseri mutfağının en önemli ürünlerinden olan pastırma Ankara'nın da gündemindeydi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri halkının selamlarını ileten Başkan Memduh Büyükkılıç, ilettiği selamların yanında Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden birisi olan pastırma da ikram etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ve Kayseri mutfağını dünyaya tanıtmak için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:34 Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
01:30 Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
01:26 Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması
01:24 MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:41:30