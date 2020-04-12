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Başkandan evlerinden çıkamayan vatandaşlara görüntülü takip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Covid 19' genelgesi kapsamında evlerinden çıkamadıkları için Büyükşehir'den sosyal destek alan 65 yaş üstü vatandaşları zaman zaman cep telefonundan görüntülü arayıp, hem ihtiyaçları olup olmadığını soruyor, hem de onların hayır dualarını alıyor.

12.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Başkandan evlerinden çıkamayan vatandaşlara görüntülü takip
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Covid 19' genelgesi kapsamında evlerinden çıkamadıkları için Büyükşehir'den sosyal destek alan 65 yaş üstü vatandaşları zaman zaman cep telefonundan görüntülü arayıp, hem ihtiyaçları olup olmadığını soruyor, hem de onların hayır dualarını alıyor.

'Covid 19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programlarından birini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve dezavantajlı grupların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, erzak ve hijyen malzemesi kolileri, pazar fileleri, sıcak yemek desteği, market, eczane ve bankacılık işlemlerine kadar her alanda yardıma koşarken, Başkan Alinur Aktaş da belediyeden sosyal destek alan vatandaşları zaman zaman bizzat cep telefonundan arayıp, hem ihtiyaçları olup olmadığını soruyor hem de onların hayır dualarını alıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde eşiyle birlikte oturan ve Büyükşehir Belediyesi'nden sıcak yemek desteği alan 67 yaşındaki Rukiye Agin'i de cep telefonundan görüntülü arayan Başkan Aktaş, Rukiye teyzenin halini hatırını sordu. Büyükşehir'den bu dönemde sosyal destek alan vatandaşları zaman zaman kendisinin de aradığını belirten Başkan Aktaş, "Bu bir afettir, musibettir. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Başka bir ihtiyacınız varsa çekinmeden bana da söyleyebilirsiniz" dedi.

Ayakları ağrıdığı için mutfakta ayakta duramadığını bu sebeple Büyükşehir'den sıcak yemek yardımı aldığını belirten Rukiye Teyze ise, "Başkanım sayenizde yemeğimizi de yiyoruz. Gelen elemanlarınız da çok iyi. Bana hep annecim, annecim diyerek davranıyorlar. Allah razı olsun. Ayağınıza taş değmesin, Allah yardımcınız olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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