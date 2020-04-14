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Başkandan futbol topu isteyen Furkan'ın isteği yerine getirildi

Başkandan futbol topu isteyen Furkan'ın isteği yerine getirildi Bursa'da uzaktan eğitim sürecinin ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm zamanını ev içinde geçirmekten sıkılan 11 yaşındaki Furkan, sosyal medya üzerinden Başkan Aktaş'a ulaşıp, top istedi.

14.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:59
Başkandan futbol topu isteyen Furkan'ın isteği yerine getirildi
BURSA - Bursa 'da uzaktan eğitim sürecinin ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm zamanını ev içinde geçirmekten sıkılan 11 yaşındaki Furkan, sosyal medya üzerinden Başkan Aktaş'a ulaşıp, top istedi. Başkan Aktaş'ın talimatıyla Furkan ve 21 yaşındaki otizmli abisine top ve satranç takımı ulaştırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da salgından ekonomik ve sosyal anlamda etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu günlük ortalama 8-10 bin vatandaşın çağrılarına yanıt verilirken, Başkan Alinur Aktaş da özellikle kendisine doğrudan ulaşan çocukların taleplerine kayıtsız kalmıyor. Bursa'nın Tahtakale Mahallesi'nde oturan Mithatpaşa Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Furkan Çetin de uzaktan eğitim süreci ve ardından 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı yüzünden evde iyice sıkılınca Başkan Alinur Aktaş'a ulaştı. Annesinin sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Aktaş'a mesaj atan Furkan, kendisi için futbol topu, 21 yaşındaki otizmli abisi Burak için de basketbol topu istedi. Küçük Furkan'ın bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Aktaş, Çetin kardeşlere istedikleri topları ve birer de satranç takımı gönderdi.
Başkan Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Çetin ailesini evinde ziyaret edip, Başkan Aktaş'ın gönderdiği hediyeleri Furkan ve abisi Burak'a verdi. Ziyarette küçük Burak'ı cep telefonu ile görüntülü arayan Başkan Aktaş, hem onlarla sohbet etti hem de bu süreci dışarıya çıkmadan evlerinde geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Furkan ve abisi Burak da gönderdiği hediyeler için Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkandan futbol topu isteyen Furkan’ın isteği yerine getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol, Bursa, Yerel
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