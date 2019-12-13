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Başkandan örnek davranış

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye meclis toplantılarına Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanının katılımını sağlayarak örnek oldu.

13.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:46Başkandan örnek davranış
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye meclis toplantılarına Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanının katılımını sağlayarak örnek oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısına Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Fatma Yeşilyurt'un katılmasını sağlayan Başkan Güler, Yeşilyurt'un bundan sonraki toplantılara katılmasını oylamaya sundu. Oybirliği ile kabul edilmesinin ardından Fatma Yeşilyurt, üyelere teşekkür konuşması yaptı.

Siyasetçilere taş çıkartan konuşmasıyla alkış alan Ordu Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Fatma Yeşilyurt, "Düşünen, üreten, yarışan Ordu için hep birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Yeşilyurt, "Ordu'da bizlerin de söz sahibi olması için tekrar hayata geçirilen Kent Konseyi Çocuk Meclisi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Ordu'da bizlerin de söz sahibi olması çok önemli. Bizler düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu için yapacağımız çalışmalarla bu dönem Ordu'ya önemli katkılar sunacağız. Sizlerin de desteği ile yapacağımız çalışmaların ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Kent Konseyi, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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