Başkanı Aktaş, Vatandaşlara Helva İkram Etti

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Mevlit Kandili programının ardından vatandaşlara helva ikram etti. Hazreti Muhammed
'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandilinde Bursalılar camilere akın ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş
da kandil coşkusunu Yavuzselim Mahallesi
'ndeki Aziziye
Camii'nde vatandaşlarla birlikte yaşadı.
Aktaş, mevlit programının ardından cami dışında sohbet edip, kandillerini kutladığı vatandaşlara helva ikram etti.
Her Mevlit Kandili'nde olduğu gibi bu kandilde de Bursa'da büyük bir coşkunun hakim olduğunu ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Kandiller, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kaynaşmanın pekiştiği akşamlar. Bu güzellikleri bazen Regaip Kandili
'nde bazen Miraç Kandili
'nde bazen Kadir Gecelerinde yaşıyoruz. Bugün de Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde bir araya geldik. Mevlit Kandili'nin bundan sonra şehrimizin ve ülkemizin daha güzel günlerine vesile olmasını diliyorum."
Aktaş, daha sonra mahalle halkıyla sohbet edip, sorunlarını dinledi.
Bursa,Alinur Aktaş,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:26