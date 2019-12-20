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Başkanı Aslan'dan muhtarlara ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya'nın Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, Akçadağ Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

20.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:19 Başkanı Aslan'dan muhtarlara ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya'nın İlçe Başkanı Ali Aslan, Akçadağ Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, CHP'nin 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Akçadağ ilçe kongresi öncesinde Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş'ı ziyaret ederek kongreye davet etti. Ziyarette konuşan Aslan," Demokrasimizin en temel taşları olan mahalle muhtarlarımızla güzel bir çalışma dönemi geçirdik.Akçadağ'ın sorunları ve sorunların çözümü noktasındaki bu uyumlu çalışmamız inşallah yeni dönemde devam edecektir" dedi. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Gönültaş ise, Muhtarların Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ile uyumlu çalıştığını bundan sonrada uyumlu çalışacaklarına inandıklarını belirterek, 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan kongrenin CHP ve Akçadağ için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Aslan, Akçadağ, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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