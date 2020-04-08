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Başkanı Güder'den Polis Haftası mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu yıl 175'inci kuruluş yıl dönümü kutlandığı Polis Haftası nedeniyle bir mesajı yayımladı.

08.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:48
Başkanı Güder'den Polis Haftası mesajı
Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu yıl 175'inci kuruluş yıl dönümü kutlandığı Polis Haftası nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durduğunu belirtti.

Başkan Güder, mesajında polis denilince akıllara asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak, "Türk Polis Teşkilatı demek; milleti için her halde ve her koşulda seferber olmuş vatan evlatlarını bir arada bulunduran çatı demektir, ocak demektir. Süreçte Malatya başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev alan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, işte bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır. Allah, 'Türk Polisi' olmak gibi şerefli bir payeyi göğüslerinde taşıyan vatan evlatlarını ocaklarına ve milletimize bağışlasın. Bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu Şehit polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize de, esenlik dolu nice yıllar diliyorum. Sizi seviyoruz, sizinle güvendeyiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Osman Güder, Battalgazi, Polis, Güncel
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