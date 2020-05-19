Başkanı Kılıç: "Bugün bir kere daha tüm dünyaya haykırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm ülke genelinde saat 19.19'da evlerde kutlanması kararı üzerine Samsunlular ellerinde bayraklarla camlara çıktı.

Başkanı Kılıç:
19.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm ülke genelinde saat 19.19'da evlerde kutlanması kararı üzerine Samsunlular ellerinde bayraklarla camlara çıktı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının devam ettiği Samsun'da ve tüm Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlar balkon ve camlarda İstiklal Marşı'nın söyleyerek kutladı.

Samsun'un Terme ilçesinde saat 19.19'da vatandaşların evlerinin balkonunda gür sesle İstiklal Marşı okuduğunu aktaran Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Bu sene Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarımız İstiklal Marşı'nı evlerinde okudular. Biz de ilçe protokol üyeleri olarak Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaydık. Termemiz, milli ve dini konularda her zaman duyarlı, her zaman aktif. Bu bağlamda bütün Termelilere ve Samsunlulara teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm dünyaya haykırdık"

Vatandaşların evlerdeki coşkusuna dikkati çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünü bu sene salgından ötürü içimiz buruk bir şekilde kutladık. Ancak, saat 19.19'da tüm ülkede olduğu gibi ilçemizdeki vatandaşların evinin camında, balkonunda, kapısında İstiklal Marşımızı okurken ki coşkusu içimizi bir nebze rahatlattı. Biz bu ulusun mücadelesinin ne denli önemli olduğunu, özgürlükten asla ödün vermeyeceğimizi bu gün bir kere daha tüm dünyaya haykırdık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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