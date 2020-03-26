Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkanı Şahan: "Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış sarmalık tütünde ÖTV oranın yüzde 40 olarak ayarlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:28
Başkanı Şahan:
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, kıyılmış sarmalık tütünde ÖTV oranın yüzde 40 olarak ayarlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Tütün ve tütün mamullerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilerek Resmi Gazetede yayınlandı.

Tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarılırken, kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 40'a düşürüldü.

ÖTV'nin yüzde 40 olarak belirlenmesi en çok üreticiyi sevindirdi. Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ÖTV oranını memnuniyet ile karşıladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Salih Şahan, Adıyaman'da özellikle Çelikhan ilçesi ve Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan dağ köylerinde yetiştirilen kıyılmış sarmalık tütünün birçok ailenin geçem kaynağı olduğunu dile getirdi.

Salih Şahan, "Uzun bir süreden beri başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer milletvekillerimiz ilimiz için hayati öneme sahip olan kıyılmış sarmalık tütünün yasal statüye oturtulması için büyük mücadele verdi. Ben kendilerine verdikleri bu mücadeleden dolayı çitçiler adına teşekkür ediyorum. Yıllardan beri kıyılmış sarmalık tütünün satımı ile ilgili yaşanan problemlerin giderilmesi için kanun çıkartıldı. Tütünün kooperatifler kurularak yasal olarak satışının yapılmasıyla ilgili düzenlemenin ardından merakla beklediğimiz ÖTV oranı nihayet açıklandı. ÖTV oranının yüzde 40'a düşürülmesi bizleri çok mutlu etti. Üreticimiz bundan sonra ürünlerini kanuni şartlar altında rahatlıkla satabilecek. Üreticimiz hem ürününü yasal yollardan satacak hem de devlete vergisini verecek. Burada hem devletimiz hem de üreticimiz kazanacak. Artık bundan sonra güvenlik güçleri kıyılmış sarmalık tütüne kaçak muamelesi yapmayacak" dedi.

Adıyaman'da kıyılmış sarmalık tütünün binlerce ailenin geçim kaynağı olduğu ve yaklaşık 33 bin dönüm civarında kıyılmış sarmalık tütün ekiminin yapıldığı biliniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkanı Şahan: 'Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:18: İHH'dan Gazze'ye insani yardım - Haber 17:17: Fırat Üniversitesinde telekonferanslı toplantı - Haber 17:16: Eyyübiye dezenfekte çalışmaları - Haber 17:15: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İmamoğlu'na cevap - Haber 17:15: Öğrencilerden "Evde kal Türkiye" çağrısı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler