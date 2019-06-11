Başkanı Şahin Şerifoğulları, İstanbul'da yoğun ilgi

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla İstanbul'a giden ve buradaki Elazığlılarla buluşan Başkan Şerifoğulları, kendisine yoğun ilgi gösteren İstanbul'daki Elazığlılara teşekkür etti.

Neresinde yaşarsa yaşasın tüm Elazığlıların kendisi için önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Şerifoğulları; "İstanbul Adayımız Sayın Binali Yıldırım'a destek olmak için bir kaç gündür İstanbul'dayız. Gerek Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla gerekse özelde hemşerilerimizle buluşuyoruz, hasret gideriyoruz. Gösterilen yoğun ilgiden ötürü tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Artık seçime çok az bir süre kaldı. Tabi Binali Yıldırım ismi hem İstanbul için hem de ülkemiz için çok önemli. Bakanlık ve Başbakanlık döneminde ülkemize de Elazığ'ımıza da çok önemli hizmetler kazandırmış bir isim. Mega projelerin mimarı olan Sayın Binali Yıldırım'a Elazığlılar büyük destek verecektir. Ben buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki hemşerilerine Elazığ'daki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Şerifoğulları, Elazığlı vatandaşları memleketlerine davet etti.

Kaynak: Bültenler