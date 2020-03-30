Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkanı Yakar'dan "Bir maaş bağış" kampanyası

Giresun'un Bulancak ilçesi Belediye Başkanı Recep Yakar, ülkemizde korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden itibaren alınan önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, aldığı kararla bir maaşını millete bağışladığını söyledi.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:58
Başkanı Yakar'dan
Giresun 'un Bulancak ilçesi Belediye Başkanı Recep Yakar, ülkemizde korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden itibaren alınan önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, aldığı kararla bir maaşını millete bağışladığını söyledi. Başkan Yakar, bunu tüm belediye personelinin de katılımıyla bir kampanyaya dönüştüreceklerini belirtti.

Başkan Yakar "Bulancak Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle sürekli sahada; gerek temizlik ve dezenfekte çalışmaları, gerek yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vefa çalışmaları gerekse alınan önlem ve tedbirlerin duyurulması ve denetlenmesi konularında fedakarca bir mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz salgının sona ermesine kadar devam edecektir. Bu anlamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı günlere hızla erişebilmesi için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir maaşımı devletime bağışlıyorum"

Bu zor günlerde birlik ve beraberliğin çok büyük önem kazandığına dikkat çeken Başkan Yakar; "Bu günlerde şüphesiz, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplum olarak birbirimize ve devlete destek olmalı ve verilen mücadelenin yanında yer almalıyız. Bu sebeple bu mücadelede şahsım olarak benimde bir katkım olsun istedim ve bir aylık maaşımı milletime bağışlama kararı aldım. Umuyorum ki birçok insanda benim gibi düşünecek ve hareket edecektir. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımda fedakarlık göstereceklerini belirterek destek verdiler. Birim müdürlerimiz biner lira ile destek olacaklarını, tüm personelimizde katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Destekleri ve katılımları için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi de hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Yakar, Bulancak, Giresun, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkanı Yakar'dan 'Bir maaş bağış' kampanyası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı - Haber 16:40: THY bugün bin 62 yolcuyu uçuracak - Haber 16:40: Aliağalılar "Evde kal" çağrısına uydu - Haber 16:40: THY bugün bin 62 yolcuyu uçuracak - Haber 16:40: Sason'da heyelan nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber