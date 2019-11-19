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Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar

KARAMAN'nın Kazımkarabekir ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun özel aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

19.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:27Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar

KARAMAN'nın Kazımkarabekir ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun özel aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine 'Bu seni son uyarımız' yazılı not bıraktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun 42 K 3540 plakalı park halindeki hafif ticari aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Başkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde 'Bu seni son uyarımız' yazılı not buldu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç ve çevrede detaylı inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma



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Kaynak: DHA

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