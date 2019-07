Başkanın makam aracı, 36 yıllık traktörü

SİVAS'ın Gölova ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Halil Önge (69), kendisine ait 36 yıllık traktörünü makam aracı olarak kullanıyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 25 yıl gece bekçisi olarak çalıştıktan sonra 1997'de emekli olan evli ve 4 çocuk babası Halil Önge, 20 yıl boyunca da minibüsle yolcu taşımacılığı yaptı. İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi'nde de 2 dönem muhtarlık yapan Önge, 31 Mart seçimlerinde adaylığını koyduğu belediye başkanlığına seçilerek göreve başladı.Halil Önge, ilk iş olarak belediye başkanlığının makam aracını gereksiz yere kullanmamak için kendisine ait 36 yıllık traktörü makam aracı haline getirdi. Başkan Önge, belediyedeki işlerinin dışında, ilçede devam eden çalışmaları denetlemeye giderken de emektar traktörünü kullanıyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerken, zaman zaman da durup vatandaşların taleplerini dinliyor.'BEN HİZMET İÇİN GELDİM'Her zaman ilçesine hizmet ettiğini ve bunun sonucunda da gelen yoğun istekler üzerine aday olarak başkan seçildiğini anlatan Halil Önge, makam aracı olarak traktör kullanmayı kendisinin tercih ettiğini söyledi. Makam aracının değil, ilçeye ne kazandırdığının önemli olduğunu belirten Başkan Önge, "Bu traktör 1983 model, makam aracı olarak kullanıyorum. Ben mevki makam hırsıyla göreve gelmedim. Sadece gece gündüz çalışıp Gölova'ya bir şeyler yapabilmek için geldim. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ben makam arabasıyla hiçbir yere gitmem. Kendi minibüsüm de var. Cenazeler olsun, düğün davetiye gibi şeyler olsun, onu tahsis edip, ilçe halkıyla beraber gidiyorum. Vatandaşlardan ayrı bir şey düşünmüyorum. Kullandığım traktörün de yakıtını kendi cebimden karşılıyorum. Devlete yük olmak istemiyorum" dedi.'SEVGİ KARŞILIKLIDIR'Tercihleriyle halkın sevgisini kazanan Önge, "Ben belediye işleri için 2 defa İstanbul'a ve Ankara'ya, bir defa da Antalya'ya gittim. Bunların masraflarını cebimden karşıladım. Kimseden 5 kuruş almıyorum, almam da. Ne yolluk, ne de harcırah. Kendi cebimden gidip, kendi cebimden geliyorum. Ben 69 yaşındayım, Gölovalılara 69 sene hizmet ettim. Karşılığını hamd olsun verdiler. Sevgi karşılıklıdır" diye konuştu.Traktör kullanmasına ve işlerini bu şekilde halletmesine ilçe halkının alıştığını belirten Önge, "Beni traktörde görenler şaşırmıyor. Bunu yadırgamıyorlar ve takdir ediyorlar. Her zaman hoş karşılıyorlar. Ben de her zaman aracımla geçerken onlarla selamlaşıyor, durup sorunlarını dinliyorum" dedi.'ÇOK BORCUMUZ VAR AMA MAZERET DEĞİL'Belediye olarak en büyük sorunlarının geçmiş dönemlerden biriken borçlar olduğunu, ama yine de hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Halil Önge, "Belediyenin 2 milyon 170 bin TL borcu var. Ama yapacağımız bir şey yok, gece gündüz çalışacağız. Bu makamlar mazeret yeri değil, çalışma yeridir. Her taşı koyduğumuzda halkımız 'Allah razı olsun' derse, ne mutlu bize. Mazbatayı aldıktan sonra çalışmalara başladık. İlk etapta yayla yollarını yaptım. İkinci etapta söz verdiğimiz gibi öğrencilere burs vermeye başladık. Üçüncü etapta ise ilçenin su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başladık. Elbette bunlar için para gerekiyor, ama yine de yılmadan çalışacağız" diye konuştu.İlçe sakinleri ise, Başkan Önge'nin ömrünü ilçeye adadığını, traktörle gidip gelirken görünce mutlu olduklarını ve kendisine destek olmaya çalıştıklarını söyledi.Belediye çalışanları da başkanın göreve başlamasının ardından traktör kullanmasına önce kendilerinin de şaşırdığını, ancak şimdi herkesin duruma alıştığını ve birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını anlattı.

