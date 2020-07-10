Başkanın makam odasına kahvehane masası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haczedilen makam odasında kahvehane masasında çalışmaya başladı.

Başkanın makam odasına kahvehane masası
10.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:13

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haczedilen makam odasında kahvehane masasında çalışmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğle saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti.

Haciz işleminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, boş kalan odasına kahvehane masası ve sandalye getirterek çalışmaya başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Haber
Yorumlar (1)
MUSA: Ne kadar saçma bir şey borç eden elini kolunu sallayarak gezsin ceremesini şimdiki başkan çeksin insan utanır
Cevap Yaz 0 0
Haberler››Güncel››Başkanın makam odasına kahvehane masası - Haberler