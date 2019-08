Başkanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin 'de belediye, oda ve sivil toplum örgütlerinin başkanları yayınladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.Seçer: "97 yıl önce yakılan meşale, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesajında, Türk Ulusunun, tarih boyunca onuruyla yaşadığını, canı pahasına ilkelerinden ve değerlerinden asla ödün vermediğini vurguladı. Seçer, "İşte 30 Ağustos, işgale ve zulme boyun eğmeyen yokluk içindeki bir ulusun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'tam bağımsızlık' şiarıyla ayağa kalktığı günün adıdır. Yürekleri vatan aşkıyla dolu Anadolu'nun kadın, erkek, genç, yaşlı tüm evlatlarının birlik ve beraberlik içinde 97 yıl önce yaktıkları bu meşale; bugün ülkemizin dört bir yanında yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Kazanılan bu zafer, sadece Türk ulusunun değil; aynı zamanda tüm mazlum milletlerin özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onurlu yaşama dönük kararlılığına yönelişinin de adı olmuştur. Bu meşalenin aydınlığında birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetimizi ve vatanımızı korumak, değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu ve yegane görevidir. Biz Mersin'de bu sorumluluk ve görev ile gece gündüz demeden, yılmadan kararlılıkla ve emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu büyük zaferi bize armağan eden kurtuluş ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanı için canlarını bir saniye bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.Yılmaz: "Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir"Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Yılmaz; "30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu, ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi, yüce milletimizin azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Milletimiz, 'ya İstiklal ya ölüm' diyerek, birlik ve beraberlik içinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçlere gereken dersi vermiştir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi canla başla korumaya devam edeceğiz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.Gültak: "30 Ağustos Zaferi, tarihi bir destandır"Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da 30 Ağustos 1922 tarihinin, ülke tarihimizin en büyük ve en destansı zaferlerinden biri ve yeniden dirilişin tarihi olduğunu vurguladı. Gültak, mesajında şunları kaydetti:"30 Ağustos 1922 tarihi, esarete karşı daima direnen ve mücadele eden aziz milletimizin, sahip olduğu özgürlük ve bağımsızlık ruhunun bütün dünyaya ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının tamamına yayılarak 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarındandır. 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilelebet bağımsız yaşayacağımızı, tüm dünyaya ispatlayan ve ilan eden tarihi bir destandır. Vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin bizlere emaneti vatanımıza sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97'nci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."Ercik: "Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğuşudur"Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız en büyük zafer olan Kurtuluş Savaşımızın 97'inci yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını gönülden kutluyorum. Milletimizin başarılarla dolu kutlu yürüyüşünde en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir heyecan, coşku ve gururla kutlayacağız. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bizlere düşen görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen her türlü zorlukları aşarak vatan toprakları için gözünü dahi kırpmadan canını feda eden ecdadımızın kurduğu cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.Yeşilboğaz: "30 Ağustos, emperyalizme tokat günüdür"Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusun özgürlüğü ve bağımsızlığı için emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı milli mücadelenin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da yapılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'yle birlikte zaferle sonuçlandığını belirtti. Yeşilboğaz, "30 Ağustos; emperyalist güçlerin postalı altında ezilmemektir, emperyalizme tokat günüdür, emperyalizmin hüsrana uğradığı gündür, özgürlük günüdür. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyaya önemli bir mesaj verdiği 30 Ağustos Zaferi, mazlum ve tutsak devletlerin özgürlük ve bağımsızlık umudu olmuştur. Emperyalizmi en büyük düşman olarak niteleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün, laik, demokratik, özgür ve bağımsız Türkiye kazanımlarına sahip çıkmak, hepimizin vatandaşlık görevidir. Bizler millet olarak el ele, omuz omuza vererek, önderimiz Atatürk'ten aldığımız güçle, O'nun verdiği mücadeleyi her koşulda yılmadan sürdüreceğiz. Ulusumuzun, Mersin halkının ve meslektaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.Kızıltan: "30 Ağustos ruhu devam etmektedir"Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da mesajında şu ifadelere yer verdi:"Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve Türk Milleti'nin büyük sıkıntılar ve yokluklar içinde verdiği var olma mücadelesinin zaferle taçlandırılmasının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. 1922 yılında, 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihimizin en önemli başarılarından birisidir. 30 Ağustos, ülke topraklarının, işgal kuvvetlerine bırakılmayacağının açık bir ifadesidir. Bugün de aynı ruh devam etmektedir. Bu büyük destana, birlik ve beraberliğimize her zaman sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için yorulmadan çalışarak, Ulu Önder Atatürk'ün akla ve bilime dayanan ilke ve değerlerinden aldığımız güçle uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdürerek ve ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi yaparak atalarımıza layık olacağız. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."Arslan: "30 Ağustos, emsalsiz bir kahramanlık destanıdır"Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ise 30 Ağustos'un, Türk milletinin şanlı orduyla birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti. Arslan, "Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek, bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi.