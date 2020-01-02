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Başkanlar bir araya geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:47 Başkanlar bir araya geldi
'in Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ağabeyimizi ziyaret edip beldemizle ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Osman Yılmaz, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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