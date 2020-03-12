Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
- Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün başkanı da Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak Fatih Terim Stadı'nda...
12.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:03
- Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir 'de
İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün başkanı da Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak Fatih Terim Stadı'nda takip ediyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, evinde Kopenhag ile karşılaşıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz günlerde birlik ve beraberlik adına tüm Süper Lig kulüp başkanlarını da maça davet edeceğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra birçok başkan Fatih Terim Stadı'na gelerek tribündeki yerini aldı.
İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün başkanı da Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak Fatih Terim Stadı'nda takip ediyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, evinde Kopenhag ile karşılaşıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz günlerde birlik ve beraberlik adına tüm Süper Lig kulüp başkanlarını da maça davet edeceğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra birçok başkan Fatih Terim Stadı'na gelerek tribündeki yerini aldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Etiketler : Fatih Terim Stadı, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor
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