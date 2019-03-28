Başkanlar Çarşı Turunda Vatandaşla Bir Araya Geldi

Daha önce çeşitli zamanlarda esnaf, işçi ve taksicilerle bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Asarcıklı, Hamamyolu ve Savtekin Caddeleri ile Eski Otogar Çevresi, Yunus Emre Halk Çarşısı ile Taşbaşı'nda bulunan işyerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların derdini dinleyen Başkan Kurt, vatandaşın istek ve şikayetlerini de not aldı. Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Taşbaşı Çarşı esnafını ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile beraber gezdi.

Ziyaret sırasında Pazar Günü yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, yaşanan ekonomik krizin nedenin AKP'nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirtti. Gerçekleştirdiği fabrika, esnaf ve ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen Başkan Kurt, bu ziyaretlerde vatandaşların en çok ekonomik krizden şikayetçi olduğunu kaydetti. Meyve ve sebzeye yapılan zamların vatandaşları daha da zor duruma düşürdüğünü söyleyen Başkan Kurt, Devlete ait fabrikaların ve işletmelerin AKP iktidarı döneminde özelleştirildiğine dikkat çekti.

Tekel, SEKA, Paşabahçe ve Şeker Fabrikalarının bu fabrika ve işletmelerinden sadece birkaçı olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Türkiye'nin şimdi o fabrikalarda üretilenler ürünleri ithal ettiğinin altını çizdi. Tarım ve hayvancılığın da bitirildiğini vurgulayan Başkan kurt, eskiden ihracat yapan Türkiye'nin şimdi mısır, buğday ithal ettiğini belirtti. İşsizlik oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, uzmanların 2019'da işsizliğin bir afet gibi toplumu olumsuz etkileyeceği konusundaki uyarılarını aktardı. Tüm bu olumsuzlukların iktidarın yanlış ekonomi politikaları olduğunu kaydeden Başkan Kurt, yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi ekonomik olarak daha zor bir dönemin beklediğini söyledi.

Kaynak: Bültenler