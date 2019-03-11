Başkanlar Harmandalılılarla Buluştu

Türk Halk Müziğinin sevilen isimleri Sebahat Akkiraz ve Hikmet Tosun'un sahne aldığı dayanışma gecesine CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BÜYÜK BİR ONUR, GURUR"

Gecede konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Ben, Harmandalı'na yakın bir köyde doğduğum için kendimi Harmandallı sayabilirim. Sizlerle birlikte olmak büyük bir onur, gurur. Özellikle Harmandalı Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yapmış olduğu kültür merkezi çalışmasından sonraki bir gecede birlikte olmak çok daha büyük bir keyif. Dernek yönetimini kutluyorum. Derneğin bu çalışmasına katkı veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Harmandalı'na da bu yaraşır.Harmandalı kendi şanına yakışır bir biçimde bu işi gerçekleştirmiştir. Bize bir görev kalmamış, kalsaydı biz yerine getirmeye hazırdık" dedi.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK, BİZLERE GÜÇ VERİYOR"

Gece de konuşma yapan isimlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

oldu. Büyükerşen yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Öncelikle böyle bir dayanışma gecesine bizleri de davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak, bizlere

güç veriyor. Göreve geldiğimiz 1999 senesinde Eskişehir'in durumu ile bugünkü arasındaki

farkı görüyoruz. Türkiye'de örnek gösterilen bir kent olduysak bunu sizlerin desteği ile hep birlikte başardık. Bundan sonraki süreçte de daha fazla gurur duyacağımız, yaşamaktan çok daha mutlu olacağımız bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. 31 Mart'ta vereceğiniz destek ile başta merkezde Büyükşehir ve iki ilçe belediyemizi alarak, kırsalda da belediyelerimizin sayısını arttırarak Eskişehir'e güzel hizmetler kazandıracağız."

Kaynak: Bültenler