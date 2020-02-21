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Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

21.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:56
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.
Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nı daveti üzerine bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

İstanbul Valisi, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Güncel

Kaynak: İHA


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