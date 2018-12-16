Başkanlar Maçı Yan Yana İzledi

Beşiktaş- Trabzonspor
mücadelesini Fikret Orman
ve Ahmet Ağaoğlu
, locada birlikte izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
da maçı takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçı 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu locada ağırladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi tribünden takip etti. - İSTANBUL
Ahmet Ağaoğlu,Fikret Orman,Trabzonspor,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 19:40