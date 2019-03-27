Başkanlar Malıçlılar İle Buluştu

Gecede konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Böyle bir gecenin yapılıyor olmasının arkasındaki belli bir gücü ve inancı gösterdiğinisöyleyen Başkan Kurt, MAGDER başkanı ve yönetim kurulunu kutladı. 31 Mart'ta gerçeleşecek olan seçimlere değinen Başkan Kurt, yapılacak olan seçimler ile yerel yönetimlerin belirleneceğinin altını çizdi. Bu seçimlerin Türkiye'nin bekası ve geleceği ile ilgili hiç birşeyi düzeltme şansı olmadığına dikkat çeken Kurt, 'Biz kaybedersek Türkiye Batar', ' Biz kaybedersek terör gelir' gibi bir hava yaratmanın çağresizliğin son noktası olduğunu kaydetti. Türklerin Orta Asya'dan beri millet olmuş, uygarlık ve devlet kurmuş en büyük milletlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Kurt, bugün yaşayan ve kendini güçlü sanan devletlerin bir çoğunun uygarlığının olmadığını belirtti. Türk Uygarlığının ise binlerce yıl önceden başladığının ve bugün hala devam ettiğinin altını çizen Başkan Kazım Kurt, hiç kimsenin Türk Uygarlığını ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceğini vurguladı. Başkan Kazım Kurt, kendileri yaşadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını söyledi. Odunpazarında 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda doğru belediyeciliği uyguladıklarını belirti. Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlarının parasını alınlarının teri kurumadan ödediklerini dile geitren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nden hiçbir işçi ve memurun alacağının olmadığını ifade etti. Maaşların günü gününe yattığını kaydeden Başkan Kurt, bunun bir tercih olduğunu vurguladı. Hiç kimsenin vaz geçilemez olmadığını belirten Başkan Kurt, Mihallıççıklıların Eskişehir'in geleceğini yönlendirebilen, Eskişehir'in iyi yönetilmesini organize edebilen bir ilçenin halkı olduklarına inandığını söyledi. Hiç kimsenin vaz geçilemez olmadığı gibi hiç kimsenin de halkın patronu olmadığının altını çizen Başkan Kazım Kurt, Eskişehirlilerin neyin doğtu olduüunu bilecek kadar akıllı olduğunuifade etti. Selami Vardar ile politika yaptığını hatırlatan Başkan Kurt, Selami Vardar'ın belediyecilik anlayışını Odunpazarı Belediyesi'nde uyguladığını dile getirdi. 75. Yıl Halk Merkezi'nde kurdukları halk merkezine Selami Vardar adını verdiklerine dikkat çeken Başkan Kurt, MihallıççıklıOdunpazarı ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tanıttı.

"MİHALIÇÇIKI LAYIK OLDUĞU YERDE GÖRMEK EN BÜYÜK ARZULARIMDAN BİRİ"

Gecede konuşma yapan bir diğer isim Eskişehir Büyükşehir Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu.Mihalıççık'ın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Büyükerşen, Mihalıççıklıların birbirine bağlılığının ve dayanışmasının çok güzel olduğunu söyledi.Mihalıççıkı layık olduğu yerde görmenin en büyük arzularından birisi olduğunu kaydeden Başkan Büyükerşen, Mihalıççık'ın insanları ve coğrafyasıyla çok önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Büyükerşen, CHP'nin Mihalıççık Belediye Başkan Adayı ile birlikte güzel ve verimli projeler üreterek Mihalıççık'ın kalkınmasına destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler