Başkanlar PUBG Turnuvasında Gençlerle Buluştu
İSTANBUL,(DHA
)-31 Mart Yerel Seçim çalışmaları, AK Parti Güngören
ve Beylikdüzü
Belediye Başkan adaylarını, genç seçmenleriyle E-Spor müsabakasında bir araya getirdi. Son günlerin fenomen oyunu PUBG ile gençler başkan adaylarıyla doyasıya eğlendi.
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
'ın, Beylikdüzü Belediyesi
'nin çalışmayan web sitesine atfen attığı 'Arkadaşlar farkındayım #Pubg ye giremiyorsunuz. Beylikdüzü haritası yükleniyor. Az sonra sorun çözülecektir'tweetine karşılık, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir
'in müsabaka daveti gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.Güngören Erdem Beyazıt
Kültür Merkezi'nde M. Necati Işık ve Dr. Mimar Bünyamin Demir protokolü bir yana bırakıp gençlerle bir araya gelerek PUBG oynadı. Bir ilçenin ev sahipliğinde başka bir ilçenin misafir olduğu müsabaka E-spor oyunları için bir ilk oldu.
GENÇLERİN TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ
PUBG Turnuvası öncesinde konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Demir, teknolojinin önemine vurgu yaparak, 'Necati Bey'i, PUPG oyunu için Güngören'e davet ettik. Sağ olsunlar geldiler. Aslında biz bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Yeni bir dünya var ve E-spor ile turnuva düzenleniyor. Biz bu gün burada bu oyunu oynayarak buna dikkat çekmek istiyoruz. Hem de yalnızca oynayan tarafta değil yazılımların üretilmesi ve kodlamasında da Türkiye
'de yaşayan gençlerin öncü olacağına ve bu alanda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Buna dikkat çekmek için Mustafa Işık
beyle Güngören'den ve Beylikdüzü'nden gelen arkadaşlarla PUPG oyunu oynayacağız. İnşallah bu alanın desteklenmesi için bizlerde katkı sunmak istiyoruz' dedi.
TEKNOLOJİNİN YÜKSELMESİNİ HEDEFLİYORUZ
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı M. Necati Işık da, genç belediye başkanlarının gençlerle birlikte bilime ayak uydurduğunu belirterek, 'Türkiye'nin genç belediye başkan adayları
farklarını göstermeye başladılar. Bizlerde, bilim ve uzay cağına giden dünyada Güngören ve Beylikdüzü'nden robotik kodlamanın, yapay zekanın, nano teknolojinin yükselmesini hedefliyoruz. Yükselen bu teknoloji ateşi, önce İstanbul
'da sonra da tüm Türkiye'de hissedilmesiyle birlikte dünyaya teknoloji ve bilimin ihraç edilmesi noktasında biz genç belediye başkan adaylarıyla farklı noktalara gidecektir. Sayın Belediye Başkan Adayımızın davetiyle birlikte Güngören'deki genç kardeşlerimizle PUBG oyunu oynayıp, bu oyunun altyapısını kuran bu teknolojiye dikkat çekmek bizlerinde bu teknolojiye önem vereceğimizi ve kentimizde bu teknolojiyi yaşatacağımızı burada sizlerle paylaşmak istedik' ifadelerini kullandı.
(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)
Bünyamin Demir Röportaj
M. Necati Işık Röportaj
Turnuva Detay
(Tür: İstanbul)
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Kaynak: DHA