Başkanlar 'ŞEHR-İ Hilal'de Buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli ile yöresel kültürlerin yansıtıldığı etkinlik çadırında ilçe sakinleri ile bir araya geldi. KÖY-DER çadırında konuklarıyla sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'da Ramazan iklimini geleneksel etkinlikler ile sürdürerek dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla ilçe sakinlerine manevi bir atmosfer yaşattıklarını söyledi. Şehr-i Hilal etkinliklerinin Ramazan ayı sonuna kadar süreceğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayının manevi huzurunda bir taraftan ibadetlerimizi gerçekleştirirken, Bayrak Meydanı'nda oluşturduğumuz Ramazan Obası'nda hemşehrilerimize geleneksel etkinliklerle buluşma ve ailecek zaman geçirme imkanı sunuyoruz. Neşeli Yıldırım temasıyla oluşturduğumuz çocuk etkinlik çadırı, oyun parkurları ve sahne gösterileriyle evlatlarımıza Ramazan'ın maneviyatını yaşatıyoruz. Hacivat-Karagöz, gölge oyunları, orta oyunları, tasavvuf konserleri, şiir dinletileri ve söyleşilerle hemşehrilerimize hoşça vakit geçirme imkanı sağlıyoruz. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimize tüm Yıldırımlı ve Bursalı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Ramazan etkinliklerinin gerçekleştiği Bayrak Alanı'nda kurulan obada yöresel kültürlerin yaşatılması için oluşturulan çadırda Yörük Türkmen kültürünü yaşatan dernek temsilcileri ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kültürel değerlerin desteklenmesinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli de, misafirperverliğinden dolayı hem Yıldırımlılara hem de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler