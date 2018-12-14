Başkanlar Şişli'de Yaşayacak

Şişli Belediyesi iki kreşe eski başkanlarının adını verdi. İzzetpaşa Mahallesi'nde geçen hafta açılan kreşe yalnız Şişli'nin değil, tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmış eski başkan Fatma Girik'in, Aralık ayı sonunda 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete girecek olana ise Şişli Belediyesi'nin ilk ve efsane başkanı Mehmet Emin Sungur'un adı verildi.

11 Aralık'ta İzzetpaşa Mahallesi'nde açılan kreş yalnız Şişli'nin değil, bütün Türkiye'nin sevgisini kazanmış, Türk sinemasının duayen sanatçısı ve Şişli'nin eski başkanı Fatma Girik'in adını taşıyor.50 çocuk kapasiteli gündüz bakım evi çocukların fiziksel psikolojik olarak sağlıklı gelişimleri düşünülerek özel olarak tasarlandı.

25 Aralık'ta hizmete girecek bir diğer kreş ise Şişli Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan ayrı zamanda eski senatör Mehmet Emin Sungur'un adını taşıyor. Şişli Belediyesi'nin kuruluşunda büyük emeği olan ve efsane başkan olarak tanınan Mehmet Emin Sungur'un adı da böylece Şişli'de yaşamaya devam edecek. 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete girecek olan Şişli'nin 9. kreşinin bir diğer özelliği ise dünyanın en iyi eğitim modeli olarak kabul edilen Finlandiya eğitim modeliyle hizmet verecek olması. Şişli Belediyesi'nin Finlandiyalı yetkililer ile yaptığı temaslar sonrası geliştirilen ortak çalışmanın ürünü olan model, kademeli olarak belediyeye bağlı olan diğer gündüz bakım evlerinde de uygulanacak.

ÇOCUKLAR KREŞE, ANNELER İŞE

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Şişli'nin iki önemli başkanının adının gündüz bakım evlerine verilmesinin küçük de olsa onlara Şişli'ye kattıkları değer için bir teşekkür niteliğini taşıdığını belirtti.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana 6 gündüz bakım evini Şişli'ye kazandırdıklarını belirten İnönü asıl hedefinin dönem sonuna kadar bir gündüz bakım evi daha açarak sayıyı 10'a çıkarmak.

Şişli'deki gündüz bakım evlerinin İstanbul içinde hizmet veren bütün gündüz bakım evleri içinde en uygun fiyatlı olduğunu da belirten İnönü; "Bizim için önemli olan, çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda büyümesi ve ona bakmakla yükümlü olarak görülen kadınların da bağımsızlaşarak ekonomik hayata katılmaları" dedi.