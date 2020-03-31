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Başkanlar süreci değerlendirdi

Vali Ersin Yazıcı ile birlikte oda, borsa, kooperatif ve birlik başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in üretmeye devam etmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek "Herkes müsterih olsun." dedi.

31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:07
Başkanlar süreci değerlendirdi
Vali Ersin Yazıcı ile birlikte oda, borsa, kooperatif ve birlik başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir 'in üretmeye devam etmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek "Herkes müsterih olsun." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Vali Ersin Yazıcı, oda, borsa, kooperatif ve birlik başkanları ile koronavirüs gündemiyle video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Balıkesir'in birbirine yeterek, bu süreci güçlü bir şekilde atlatmasını istediklerini ve bunun için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, talep, öneri ve beklentileri dinledi, not aldı. Vali Ersin Yazıcı ise şehir olarak bu süreçte alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Başkanlarla süreci değerlendirdi

20 ilçe belediye başkanıyla koordinasyon halinde 200'den fazla ekiple şehrin her noktasında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz "Ekonomi çarklarının çalışması için alabileceğimiz tedbirleri sizlerle birlikte değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Başkan Yılmaz, devletin verdiği kararlar doğrultusunda Balıkesir'de gereken her türlü tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi. "Herkes müsterih olsun" diyen Başkan Yücel Yılmaz "Üreticilerimiz üretiyor, üretmeye de devam etmeli. Türkiye için önemli bir şehiriz. Gıda ve tarım sektörlerinin aynı şekilde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bu noktada herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek bizim şehrimize düşen görevlerden bir tanesi" açıklamasında bulundu.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Sizlerin desteklerini her daim gördük ve devam etmesini istiyoruz. Özellikle Evde Kal kampanyasına verdiğiniz desteği çok önemsiyorum. Bizim bir kaç hafta daha izolasyonu sağlamamız lazım. Hastanelerimiz dünya ortalamasının üzerinde. Ancak vaka sayısını mümkün olan en alt seviyede tutmamız lazım. Bunun için şehir olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz." dedi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ersin Yazıcı, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel
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