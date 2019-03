Kaynak: İHA

Başkanlar ve başkan adayları sandık başına gitti MANİSA - 1 milyon 52 bin 970 seçmenin bulunduğu Manisa'da vatandaşlar 5 yıllığına kendilerini yönetecek büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına giderken ilçe belediye başkan ve adayları da ilçelerinde oylarını kullandı. Manisalılar yerel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Manisa'nın 17 ilçesinde belediye başkanları ve adayları oylarını kullanmak üzere sandık başına giderken seçimlerin ülkeye ve Manisa'ya hayırlar getirmesini diledi. Başkan Çerçi oyunu eşiyle birlikte kullandı Cumhur İttifakının AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkan adayı ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, oyunu eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte kullandı. Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Huzurevi'nde 1453 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullanıp, vatandaşlık görevimizi herkes gibi eşimle beraber yerine getirdik. Şehrimize, Manisamıza ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Huzurlu bir seçim atmosferimiz var. Huzurumuz ve ağız tadımız bozulmadan bu seçimleri tamamlamamızı temenni ediyorum. En güzel neticelerle vatandaşımız sandığa iradesini yansıtsın. Tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Başkan Çelik oyunu ailesiyle kullandı Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oyunu ailesi ile birlikte Bedesten'de kurulan 1096 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte sırasını bekleyip, oyunu kullanan Başkan Çelik, daha sonra seçimler nedeniyle sandıklarda görev yapanlarla selamlaşarak, çalışmalarında kolaylık diledi. Oy kullanma işlemlerini tamamladıktan sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Çelik şöyle konuştu: "Öncelikle, şahsım, halkımız ve memleketimiz için hayırlısı neyse onun tecelli etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadar herkes söyleyeceklerini söyledi. Biz beş yıl boyunca yaptıklarımızı referans olarak gösterdik. Her gittiğimiz yerde yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, eserlerimizi ve bundan sonrası için de hedef ve projelerimizi anlattık. Bugün konuşacak olan ise Şehzadeler ve Manisa halkıdır. Nihayetinde kararı Şehzadeler halkı verecektir. Şehzadeler'in verdiği karar başımızın üstündedir. Çıkacak olan kararın Şehzadeler, Manisamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" Özdemir de oyunu eşiyle birlikte kullandı Millet İttifakının İYİ Partili Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir de oyunu eşi Sibel Özdemir ile birlikte Büyükşehir Dershane Binası 1126 nolu sandıkta kullandı. Seçimlerin bir demokrasi bayramı olduğunu kaydeden Özdemir, "Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. Seçimlerin birlik ve beraberliğimiz, ortak değerimiz Şehzadeler'imiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Keyifli bir kampanya süreci geçirdik. İlçemizi baştan aşağı en az üç kez dolaştık. Çok güzel anılarımız oldu. Şimdi artık Şehzadeler'e hizmet etme zamanı. Herkesi oyunu kullanmaya davet ediyorum." dedi. "Milletimizin kararı hep doğru olmuştur" Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Muhammet Akyol, "Ya Allah Bismillah" diyerek oyunu eşi Fatma Akyol ile birlikte kullandı. Başkan Akyol oyunu eşi Fatma Akyol ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulu 1039 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Akyol, seçimlerin Gördes'e, Manisa'ya ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi. 5 yıl daha göreve talip olmak için aday olduğunu anımsatan Başkan Akyol, bu temennisinin gerçeğe dönüşeceğine inandığını aktardı. Başkan Akyol, "Oy kullanmaya dua ederek geldik. İnancımız çerçevesinde hayırlı olmasını ve 'ne hayırlısı ise o olsun' dedik. İnşallah ülkemiz ve şehrimizi için hayırlı olan olacaktır. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır" dedi. Başkan Akyol ve eşi Fatma Akyol oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezerek görevlilere kolay gelsin dileklerini iletti. Salihli'de Kayda ve Nurlu oyunu kullandı Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının belediye başkan adayları sandığa giderek oyunu kullandı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda oyunu Milli Egemenlik Ortaokulundaki 1237 nolu sandıkta kullandı. Başkan Zeki Kayda oyunu eşi Sevgi Kayda, çocukları, gelini ve torunu Tulpar ile birlikte kullandı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakının Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu ise oyunu eşi İlkgün Şen Nurlu ile birlikte Altınordu Ortaokulundaki 1261 nolu sandıkta kullandı. Akhisar'da siyasiler oylarını kullandı 131 bin 316 seçmenin bulunduğu Akhisar'da da siyasiler oylarını kullandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye başkanı Salih Hızlı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Besim Dutlulu ve Demokratik Sol Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Gündüz de sandık başına giderek oylarını kullandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Ticaret Odası İlkokulunda 1212 nolu sandıkta oyunu kullanırken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da oyun Gazi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Okulunda 1149 nolu sandıkta kullandı. Cumhur İttifakının AK Parti'li Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel, Atatürk İlkokulu'nda 1148 nolu sandıkta, Millet İttifakının CHP'li Belediye Başkan adayı Besim Dutlulu Namıkoğul Lisesi'nde 1194 nolu sandıkta, Demokratik Sol Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Gündüz de Ticaret Borsası Altıeylül Okulu'nda 1233 nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkan Şirin oyunu kullandı Cumhur İttifakının MHP'li Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin oyunu ailesiyle birlikte kullandı. Cumhur İttifakının Turgutlu Belediye Başkan adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ailesi oy kullanmak için Gazi Okuluna geldi. Seçmenlerle sohbet eden Turgay Şirin daha sonra 1079 nolu sandıktan eşi Bahar ve kızı Ecem Şirin ile oylarını kullandı. Başkan Şirin, "Yerel seçimlerimiz vatana, millete hayırlı olsun" dedi. Alaşehirliler sandık başına gitti Manisa'nın alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Belediye Başkan adayı Ali Uçak ve Millet İttifakının CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu da oylarını kullandı. Cumhur İttifakının MHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Ali Uçak oyunu Selma Uçak ile birlikte Cumhuriyet İlkokulundaki 1107 Nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Ali Uçak, "2019 yerel seçimleri ülkemize memleketimize ve Alaşehir'e hayırlı olsun. Cenab-ı Allahım her şeyin hayırlısını nasip etsin." dedi. Millet İttifakının CHP'li Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu da oyunu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte Osman Akça İlkokulu 1030 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işlemi öncesi bir açıklama yapan Ahmet Öküzcüoğlu "Alaşehir'e ve Alaşehirlilere hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah memleketimize büyük mutluluk, büyük sevinçler getirir. Bismillahirrahmanirrahim diyorum atıyorum." dedi. Millet ittifakı adayı Aşkın, ailesiyle birlikte oyunu kullandı Millet İttifakının İYİ Partili Kula Belediye Başkan adayı Selim Aşkın, annesi Zekiye Aşkın, eşi Refia Aşkın, kızı Aslıhan Aşkın ve akrabaları ile birlikte, Atatürk İlkokulunda 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Selim Aşkın, yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Milletimizin, komşularımızın, toplumumuzun iradesi ile inşallah ülkemiz, Manisa'mız ve ilçemiz Kula ve insanlık için hayırlı olur. Daha iyi bir gelecek için vesile olur. Bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Oyları hayırlı olsun" diye konuştu.