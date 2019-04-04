Başkanlara Belediye Projelerinde Türk Doğaltaşı Kullanma Çağrısı

Kaynak: İHA

Türkiye'de çıkan doğaltaşlar, Kabe'den Beyaz Saray'a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli yapılarını süslerken, Türkiye'de kamu binalarında ithal granit kullanılması Türk doğaltaş sektörünü harekete geçirdi.Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Belediye Başkanlarına, "Projelerinizde Türk doğaltaşı kullanın, müteahhitlere Türk doğaltaşı kullanmalarını şart koşun" çağrısında bulundu.EMİB Başkanı Kaya, "Dünya'nın her tarafında örneğin İspanya'da, İtalya'da, İsrail'de kamu binalarında, havaalanlarında, mahalli idarelerin prestijli yapılarında o yörelerin doğaltaşları kullanılıyor, Türkiye'de mermerin başkenti konumundaki Afyon'da yapılan Devlet Hastanesinde ise ithal taş kullanıldı. Yeni seçilen Belediye Başkanlarından beklentimiz yeni projelerinde Türk doğaltaşı kullanılmasını şart koşmaları. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tunç Soyer'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun diyeceğiz, hem de sektörümüzün talebini paylaşacağız. Sayın Soyer'in bu konuda Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.Marble Fuarı'nda 30 bin ton taş sattıkDoğaltaş sektörünün Mart ayında katıldığı Xiamen ve Marble Doğaltaş Fuarlarından beklentilerinin üzerinde ihracat bağlantılarıyla döndüğünü de dile getiren Kaya, Xiamen Fuarı'ndan yüzde 70'in üzerinde memnuniyetle ayrıldıklarını, İzmir Marble Fuarı'nda ise; bin 800 adet blok mermer sergilediklerini ve bu blokların yüzde 90'dan fazlasını sattıklarını, bu taşların miktar olarak 30 bin ton'a ulaştığını, 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi. - AYDIN